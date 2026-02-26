Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesi sakini sürücülerimiz Büyük Sanayi Bölgesi yolunun bir işkence yoluna dönüştüğünü ifade ederek sitemlerini dile getirdiler.

Gazimağusa Belediyesi’nin Büyük Sanayi Bölgesi’nde yürüttüğü kazı çalışmasının ardından yolun uzun süredir onarılmaması, sürücü ve bölge esnafının tepkisine neden oldu.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan şikâyette, Şenal Plastik civarından çembere kadar uzanan yaklaşık 400–400 metrelik yol kesiminin bir ay önce kazıldığı ve bu şekilde bırakıldığı belirtildi.

Sürücülerimiz, söz konusu güzergâhta günün her saatinde yoğun trafik yaşandığını, bozuk yol nedeniyle sürücülerin günlerdir mağdur olduğunu ifade ederek, “Bu kadar zor mu 400 metrelik bir yolu yapmak? Madem kazıp bırakılacaktı, hiç dokunulmasaydı daha iyiydi” sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Bu yol medeniyle sürücülerin hem araçlarını korumak hem de kaza yapmamak için normal süratlerinin altında sürüş yaptıkları için fotoğrafta görüldüğü gibi trafiğinde sıkıştığını sözlerine eklediler.