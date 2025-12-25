Sn. Özdemir Berova, ülkemiz piyasasının her geçen gün daralması nedeniyle birçok esnaf iş yapamaz duruma geldi. Tabii bunda en büyük neden satılan malların Güneye göre daha pahalı olması. Acaba piyasayı ucuzlatmak adına yeni yılda bir çalışma var mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, İskele Sanayi Bölgesi’nin geliştirilmesi adına sanayi sitesinin 2. Etap genişleme projesine onay vermeniz İskele esnafını memnun etmiş. Hadi hayırlısı…

Sn. Erhan Arıklı önceki gün itibarıyla Millet Camisi’ni teslim alan mutabakata imza atarak teslim aldığınızı açıkladınız. Acaba neden siz teslim aldınız çok merak ediliyor?

Sn. Ersin Tatar, size ait olan bir daireyi ofis yapılması için devlete kiralamanız ve daha sonra ise buranın devlet tarafından size tahsis edilmesi oldukça yankı uyandırdı. Umarız bir yanlış anlaşılma vardır…

Sn. Sıla Usar İncirli, partinizi yeniden yapılandırma adına yeni bir parti genel sekreteri ve MYK belirlediniz. Bu bağlamda bazı isimlerin MYK dışında kalması umarız parti içinde gerginliğe neden olmaz?

Sn. Ahmet Serdaroğlu, mevcut asgari ücretle birçok temel gıda ürününün alınamadığına dikkat çektiniz. Ancak sizde biliyorsunuz ki asgari ücret yükseldikçe piyasa pahalılaşıyor. Bu nedenle asgari ücrete zam yerine başka bir çözüm yolu şart…