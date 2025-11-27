Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz gün yaptığınız bir basın açıklamasıyla kamuda sıkı disipline geçileceğini ve işe geliş gidişler ile ek mesai konularında denetimlerin artırılacağını açıkladınız. Umarız bu sözde kalmaz…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak yine 1 Milyar TL civarında bir borçlanmaya gidiyormuşsunuz. Bu borçlanma Kasım ayı maaşları için mi yoksa başka bir konu mu var?

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak Pakistan Toplum Refahi ve Sosyal Destek Derneği’ni onure etmenizde fayda var. Belki çevre konusunda böylece diğer sivil toplum örgütleri de harekete geçer…

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiler ekim yapmak için ovada harıl harıl çalışıyor. Ancak arka arkaya gelen mazot zamları bellerini bükmüş. Özellikle kuraklık kapsamında olan Mesarya bölgesi çiftçilerinin gözü kulağı sizde…

Sn. Mehmet Harmancı, Kanlı Dere’nin rehabilitasyonu çerçevesinde yürüyüş yolu nedeniyle herhalde sınırda bir geçiş kapısı olacaktır. Bu konuda bir anlaşma yapıldı mı?

Sn. Hasan Sertoğlu, futbolumuzun dışa açılımı konusunda yeni bir girişim yapmayı planlıyor musunuz? Özellikle Türki cumhuriyetlerle bu konuda bir temas yapılabilir…