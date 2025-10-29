Sn. Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışman kadrosunda nasıl bir eleme yapacağınız merakla bekleniyor. Bu arada gerçektende 90 kişilik bir danışman ordusu mevcut mu?

Sn. Ünal Üstel, erken seçim olmayacağını ve daha birçok icraat yapacağınızı söylediniz. Ancak küçük ortaklarınız ısrarla erken seçimi işaret ediyor. Anlaşılan her geçen gün onlar için kayıp olarak düşünülüyor…

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçilerin ekim için hazırlık yaptığı bugünlerde henüz yağmur yağmamış olması onları kara kara düşündürüyormuş. Acaba yapay bulutlandırma ile yağmur yağdırma mı yapmak gerek?

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Perşembe gün hükümetin Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret sonucunda ‘değişim’ beklentiniz olduğunu ifade etmişsiniz ve değişim olmazsa gerekeni yapacağınızı söylemişsiniz. Acaba ne yapacaksınız merakla bekleniyor…

Sn. Ali Adalıer, polis gönüllülerinin verdikleri raporlarla birçok sürücü trafik cezası için bölgelerindeki polis karakollarına çağrılıyor ancak sürücüler suçlarını kabul etmiyormuş. Bu işin sonu vatandaş ile polisi karşı karşıya getirecek gibi görünüyor… Allah kolaylık versin…

Sn. Beyzade Ünalmış, yeni av tüfeğiniz hayırlısı olsun. Sizin de bir av tutkunu olduğunuzu bilmiyorduk. Aldığınız tüfeğin hakkını verecek av hayvanı kaldı mı?