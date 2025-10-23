Sn. Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partinizde olağanüstü kurultay sesleri yükselmeye başladı. Ancak aldığımız haberlere göre kurultay yerine kabinede değişikliğe odaklanmışsınız… Allah kolaylık versin…

Sn. Hüseyin Çavuş, bir kabine değişikliği olması durumunda isminizin ilk çizilenler arasında olduğu bilgisi geldi. Anlaşılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çalışır gibi yapıp çalışmayanlardansınız diye düşünülüyor…

Sn. Erhan Arıklı, son günlerde söylemlerinize biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Zira Türkiye’den Devlet Bahçeli’den yapılan ülkemizi ilhak söylemi oldukça büyük tepki gördü... Siz de bundan nasibinizi alabilirsiniz…

Sn. Asım Akansoy, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte gözler partiniz CTP’de yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Acaba yapılacak ilk kurultayda başkanlığa adaylığı düşünüyor musunuz? Zira geçmişte bir adaylık girişimizi olmuştu…

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, dün TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ile paylaştığınız fotoğrafta seçim sonrasında istişarelere devam ettiğinizi ifade ettiniz. Acaba ilk seçimde bir milletvekilliği adaylığı söz konusu mu?

Sn. Hasan Sertoğlu, dün öğleye doğru Kooperatif Merkez Bankası Yenişehir Şubesi’nde görüldünüz. Acaba sizde döviz alanlar arasında mıydınız? Yoksa hesaplar arası bir transfer mi yaptınız? Öyleyse siz de bir an önce internet bankacılığını öğrenmelisiniz…