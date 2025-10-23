MUHTARLARIMIZ.

Eskiden suyumuz, çöpümüz güvenliğimiz idaremiz muhtarlarımız tarafından yapılırdı.

Ne köyümüze bir tabanca girebilirdi, ne toprağımıza, ağacımıza bir yabancı zarar verebilirdi. Bırakın yabancı köye girecekti ovalarımıza meralarımıza bile muhtarın bilgisi ve onayı dışında kimse giremezdi.

Zamanla muhtarlarımızın kontrol denetim yetkileri kısıtlandı başka yerlere kaydı.

Bir bakarsın köy toprağında birileri yol yapar, bir bakarsın köyün ortak malları birilerine peşkeş çekilir kiralanır elden ele geçer.

Geçen gün Büyükkonuk muhtarını canlı yayında izledim. Muhtar feryat ediyor. Ansızın birileri yol yapmaya yol açmaya baslar, birileri emirname içinde arazilere işlem yapmaya başlar ve haliyle köyünü koruma pesinde olan muhtar feryat eder. Duyan var mı? Soran var mı? Arayan var mı?

Bence muhtarların köyü yönettiği ve yetki kullandıkları dönemlerde kırsalda yasayan insanlar daha mutluydu daha huzurluydu.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Sanki 30 yıldır o koltuklarda Hasan oturuyordu da , Hasan hiçbirşey yapmadı , sen da geldin oturdun koltuğa ve 30 yılda yapılmayan şeyleri yaptın. Değişe değişe oturdunuz o koltuğa.

Yaptınız ettiniz tuttunuz da, bir dağ yolunu bir gidiş bir dönüşten iki tırmanış iki iniş olarak yapıp düzenleyemediniz belki kazalar da azalıp biterdi

(Hasan Mullaoğulları)

Bahçeli bilmelidir ki, burası onun canı çektiğinde ilhak ettiği, canı çektiğinde ismini değiştiği, canı çektiğinde itip kaktığı bir yer değildir.

Biri bir söz söyleyecekse, öncelikli ve tek söz sahibi bu ülkenin insanlarıdır.

(Aral Moral)

Önce Bahçeli çıktı, bizi 82.vilayet yapmak istediğini söyledi.

Bugün Arıklı çıktı, korumalı devlet statüsü altında dışta TC'ye bağlı içte bağımsız bir özerk devletten bahsetti..

Hani nerede eşit egemen devlet çığırtkanları???

Bizim Kıbrıs Türk Federe Devleti'miz vardı yıllar önce. Bütün dünyanın tanıdığı bağımsız bir devletti. Sırf R.R.Denktaş 3.kez cumhurbaşkanı seçilsin diye o devleti yıktılar ve KKTC denen zindana bizi 42 yıldır hapsettiler...

Nereden nereye geldik... Aptalca politik stratejiler yüzünden Kıbrıs Türk halkını oyuncağa çevirmelerine izin verdik...

Bunu görmek bu kadar mı zor???

(Halil Tunç)

Tufan Hoca için söylenen kimseyi dışlamayan üstten bakmayan kucaklayıcı özellikler pekala Asım abi için de söylenebilir, kendisiyle tanıştığım 2003 seçimlerinde ve sonrasında iletişim alanında tavsiyelerini aldım. Katılımcı yönetim anlayışı yanında, insan ilişkilerinde egoist davranan değil, insanların kişiliklerini baskılayan değil geliştiren, psikolojik üstünlük kurmayan aksine kendinden küçükleri teşvik eden ağırlığı ciddiyeti olan bir yapısı var. Çok uzun bir süredir siyasilerle ilgili lehte aleyhte görüş açıklamasam da bu kritik dönemeçte, ilk seçimde halkın yönetme vekaleti verebileceği en olası siyasi parti olan Ctp ile ilgili bu görüşüm bilinsin.

(Gökhan Öztürk)