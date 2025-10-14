Sn. Hakan Dinçyürek, sonbahar aylarıyla birlikte birçok çeşit gribal enfeksiyonlarda artış olduğu yönünde haberler alıyoruz. Özellikle Covid ve Domuz Gribi vakaları oldukça artmış. Bu konuda bakanlığınıza gelen bilgiler ne yönde?

Sn. Dursun Oğuz, bu seçimlerde sizi pek aktif olarak sahada göremeyenler var. Anlaşılan Bakanlığınızda işlerin yoğunluğundan sahaya inmeye vakit bulmadınız…

Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz gün katıldığınız bir etkinlikte halay çekerken çekilen videonuza yapılan yorumlara ırkçılık suçlaması yapmışsınız. Bizce bu polemiklere girmemenizde fayda var…

Sn. Murat Şenkul, son günlerde Ersin Tatar ile sosyal medya üzerinden atışmanız dikkatlerden kaçmıyor. Umarız aranızda bir kırgınlık olmaz…

Sn. Sinan Güneş, Ekim ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde halen kuraklık sürmekte. Uzun süreç için bir tahmin yapacak olursanız, bu durum daha ne kadar sürecek?

Sn. Emine Dizdarlı, deneyimli bir hukukçu olarak hükümete TMK konusunda AİHM kararı ile ilgili yaptığınız uyarı umarız dikkate alınır. Zira bu ülke daha fazla zarar görmeyi kaldıramaz…