Sn. Özdemir Berova, dün basında yer alan Türkiye’deki bir marketler zincirine 49 yıllığına arazi kiralandığı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladınız. Seçim öncesinde bu gibi iddialar artacağa benziyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak ülkede başlattığınız kaçak yaşama karşı mücadele kapsamında son 1 ayda yakalanan kaçak sayısı nedir?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede öğrenci taşıyan otobüslerin bazılarında koltuk sayısı yeterli olmadığı için taburelerde yolculuk yapanlar olduğunu yönünde ihbarlar var. Bu konuda bir kovuşturma başlatmanızda fayda var…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bölgenizdeki köylerden olan Topçuköy’de Pazar günü gerçekleştirilen Bal Festivali’nde ballar kavanoz kavanoz satılarak bölge halkına önemli katkı sağlanmış. Bundan sonraki etkinlik ne acaba?

Sn. Sinan Güneş, ülkemize ilk sonbahar yağmurlarını getirmesi beklenen hava akımının Türkiye’de bazı bölgelerde sel riski taşıyor. Acaba ülkemizde de risk var mı?

Sn. Evrim Kamalı, takımınız Fenerbahçe’nin Avrupa kupası maçı sonrasında Samsunspor ile oynadığı maçtan beraberliği çıkarması sizi sevindirdi mi? Yoksa kötü futbol ümidinizi mi kırdı? Ama unutmayın daha yarışın başındayız…