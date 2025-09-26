Sn. Ersin Tatar, ‘Bu çağda savaş olmaz diyenler yakın coğrafyaya baksınlar’ diyerek oldukça güzel bir mesaj verdiniz. Ancak garantör ülke olarak Türkiye burada olduğu sürece Kıbrıs’ta bir savaş olmaz herhalde…

Sn. Fikri Ataoğlu, İstanbul’daki Turizm Fuarı’nın açılışında yaptığınız konuşmada KKTC’de yılın 365 günü turizm potansiyeline sahip olduğunu söylediniz. Bu doğru bir söylem ancak ülkeye turist getirmek için bilet fiyatlarını düşürmek şart…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak geçtiğimiz eğitim yılında yürürlüğe koymaya çalıştığınız Disiplin Tüzüğü Değişikliği dün Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. Bununla ilgili itiraz olacak mı?

Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen’de İmar ve Su Taşkınları İçin Ortak Planlama Toplantısı gerçekleştirerek, bölgedeki imarı ve su taşkını risklerini ele almışsınız. Çok yerinde bir adım. Kolay gelsin…

Sn. Ali Kamacıoğlu, bugün Büyükhan’da gerçekleştirilecek olan Zivaniya Festivali ile coğrafi tescil hakkı elde den üç firmaya “Coğrafi İşaret Ürün Sertifikası” takdim edilme kararı çok yerinde…

Sn. Ceyhun Kırok, Esentepe bölgesi okullarında çevre bilinci oluşturmak amacıyla hazırlattığınız kitapçıkları öğrencilere bizzat siz dağıtmışsınız. Çevre konusundaki duyarlılığınız iyi ama bölgenizde inşaatlar nedeniyle güzelim doğa yok oldu…