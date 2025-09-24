Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki eğitim sendikaları eğitimin radikal İslamlaştırılmaya başlandığını savunarak grevlerine başladılar. Anlaşılan bu eğitim yılı yine sendikalarla savaşarak geçireceksiniz…

Sn. Fikri Ataoğlu, turizmde bu yıl yabancı turist sayısında gerileme yaşandığı yönünde istatistikler var. Ancak ülkeye gelen turist sayısında ise artış yaşanıyor. Yani Türkiye’den gelen turist artarken yabancı turist azalıyor. Bunun nedeni ne?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Fenerbahçe Kongre üyesi olarak son gerçekleştirilen olağanüstü kurultay sonucunda başkan olan Sadettin Saran’ın başarılı olacağına inanıyor musunuz? Bu arada Avrupa mücadelesinde herhalde bir başarı bekliyorsunuz değil mi…

Sn. Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 25 kalırken sokağın nabzı sizden yanaymış diye bilgiler alıyoruz. Ancak aradaki farkın kapanmayacak bir fark olmadığı da ortada. Bol şanslar diliyoruz…

Sn. Adil Onalt, Hayvancılar Birliği olarak son günlerde artan arpa ihtiyacına karşılık TÜK’ten kısıtlı arpa satışı yapılıyormuş diye duyduk. İnşallah bu durum daha fazla sürmez…

Sn. Ali Adalıer, Polis Genel Müdürlüğü olarak, dijitalleşme ve görsellikle vatandaşın ilgisini çekme yönünde çalışmalar yaptırıyormuşsunuz. Bu arada turizm polislerinin İskele’den sonra Lefkoşa ve Girne’de de çalışmalara başlaması önemli bir adım.