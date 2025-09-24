Büyük Yalan, Koskoca Dünyayı Aldatıyorlar!

Son 3-4 gündür, BM'de gerçekleşmekte olan Filistin gündemli toplantıyı fırsat bilerek, bazı ülkelerin Cumhurbaşkanı veya Başbakanları, arka arkaya Filistin'i tanıdıklarını açıklıyorlar.

Bilirmisiniz,

Bu açıklamaların Filistin halkına "moral motivasyon" vermekten ve o Başkanların kendi ülkelerinde halklarında yükselen "öfkeyi yatıştırmadan öte" uluslararası hiç bir Resmi değeri yoktur.

Çünkü,

Hiç bir ülkede, Parlamento kararı olmadan, CB veya BB'ın açıklaması hayata geçmez, geçirilemez.

(Ülker Fahri)

Arkadaş yazdıklarımı okuyor görüyor ancak ne bir tık ne bir yorum yapmıyor.

"Hocam artık yazmıyorsun" dedi.

Doğru yazmiyorum.20 Ekim 2025 sabah 07.00 ye kadar yazmıyacağım.

Biriktiriyorum 20 ekimde Brezilya dizisi gibi yazmaya başlayacağım.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yahu hiç bir adayın “Federasyon” diye bir derdi yok ki, nereden çıktı bu kavga…

Hem mekanın sahibi ne dedi…???

“Kim kazanırsa kazansın bizim için farketmez”…

Peki AKP projesi Los Angeles Belediye Başkanı ne dedi…???

“Kazanmak için bizim hiç kimsenin oyuna ihtiyacımız yok”…

Neden…???

Çünkü bu seçimi “İnce belli bardak” belirleyecek…

Kendime Not: Sakin ol, relax, çiçek, böcek, enerji, yoga, uhmmmmm

(Mahmut Anayasa)

Yüksek makamda bulunan namuslu bir insan, görev süresi sona erdiği zaman zengin değil, saygın bir insan olmalıdır.

(Eralp Şerifoğlu)

HAÇLI OYUNLARI DUR DURAK BİLMİYOR: Şer faaliyetlerinin odağına Kıbrıs’ı da alarak Türklere ve Türkiye’ye karşı küresel bir Haçlı oyunu oynamakta olduğunun düşündürücü belirtileri sıkça ortaya çıkmaktadır. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi gündeme gelir gelmez yavuz hırsızın ev sahibini bastırması misali harekete geçtiler yine… Fener Rum Patriği Bartholomeos geçen hafta Washington’da arz-ı endam etti ve derhal Trump tarafından kabul edilerek Beyaz Saray’da ağırlandı… Bartholomeosun’un gündeminde Türkiye’yi şikayet etmek vardı tabii ki… Türkiye’deki azınlıkların baskılara uğradığını söyleyerek Trump’tan duruma müdahale etmesini istedi… İşin ilginci, Fener patriğinin, Trump’a Türkiye’yi şikayet ettiğini basından gizleme gereğini de duymaması idi… Patriğin Trump’la buluşması hiç de saklı tutulmadı birilerine gözdağı verircesine…

Artık her şey açıkça cereyan ediyor. Fener Rum Patriğini bu faaliyetlerinde kollayan ve yüreklendiren bir güç var ki, bulunamayacağı ortamlarda bile kendini gösterip Türkiye’yi güç durumda bırakmaya çalışıyor… Örneğin geçen yıl İsviçre’de Ukrayna hakkında düzenlenen, devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarının katıldığı, yani, katılımın sadece devlet düzeyinde olduğu bir konferansa da katılabildi bu kişi… Sadece devlet yetkililerinin imzasına açık olan sonuç bildirisine imza koyabildi… Üstelik de “ekümenik patrik” unvanını kullanarak… Fener patriği, sanki, Vatikan örneği ayrı bir devletin temsilcisi gibi davranıyor ısrarla… Türkiye’nin o zamanki tepkisi sonucunda, onun imzası, bildiriden çıkartılmıştı.

(Ahmet Tolgay)