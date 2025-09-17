Sn. Ersin Tatar, neredeyse 5 yıldır görevde olmanıza karşın Kıbrıs konusunda yürütülen görüşmelerle ilgili bugüne kadar Sivil Toplum örgütlerini bilgilendirme yapmamanıza karşın seçime 1 ay kala sivil toplum örgütlerini bilgilendirme amacıyla toplantıya davet etmeniz birçok örgütün tepkisini çekmiş. Haksız da değiller yani…

Sn. Dursun Oğuz, Ankara’dan ülkemiz muhtarlarına yapılan davet üzerine siz de onlarla birlikte Ankara’ya gitmişsiniz. Anlaşılan muhtarlar artık tam yetkili olacak…

Sn. Erhan Arıklı, yollarımızda hız tespiti için yeni takılan radarların tekrardan geri söküldüğü dikkatlerden kaçmıyor. Bir duyuma göre bu kameraların işletim sistemi için radarları satan şirketin her 6 aya 50 bin dolar talep etmesi nedeniyle radarlar sökülmüş…

Sn. Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın silahlanma adımları sizin de dediğiniz gibi barışa hizmet etmiyor. Ancak bu silahlanma adımları sanırız, İsrail’in korunması için atılıyor. Bu nedenle siz ne kadar ses verseniz de emir büyük yerden geliyor olduğu için tınlamıyorlar bile…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırları içindeki ilkokullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımında bulunmanız çok yerinde bir çalışma olmuş. Özellikle yabancı işçilerin birçoğunun çocukları için bu yardımlar çok makbule geçmiştir…

Sn. Sefa Karahasan, Rum tarafına gelen İsrail hava savunması X paylaşımınız 5 milyona yakın görüntüleme almış. Böyle haberler yapmaya devam diyoruz. Bu arada X görüntülemeniz de 15 milyona yaklaşmış. Tebrikler.