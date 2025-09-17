Haber şu şekilde verilmiş:

"KKTC muhtarlarından oluşan heyet, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti".

Haberi dinleyince,

sanki da KKTC deki muhtarlar

kendi aralarında bir karar almışlar, bir araya gelmişler

ve "hade arkadaşlar hep birlikte Ankara’ya gidelim, temaslarda bulunalım, hem Reisi de ziyaret edelim ve gelelim" anlamı da çıkıyor...

Haberin bu şekilde başlıklandırılması böyle bir algı oluşturuyor .

Halbuki işin aslı,

KKTC’de seçimler var,

müdahale şart,

reis çağırdı gittiler tıpış tıpış...heyetmiş, temasmış hikaye ...

TC’nin, KKTC’nin iç işlerine karışmasını geçtim, bunlar mahallemizin içişlerine kadar uzanmışlar.

Ayıp be!

Biz sizin bu tepeden inmeci tavırlarınızı ve sömürgeci uygulamalarınızı çekmek zorunda mıyız?

Ya da daha ne kadar tahammül edeceğiz?

(Cemal Yıldırım)

“Oto tamircisi bir babanın oğluydum ve başbakanın kızıyla aynı sınıfta okudum…”

Okullarda bugünkü eşitsizliği anlatırken böyle bir örnek verdi Tufan hoca.

Ben de kendi okul yıllarıma döndüm.

Sıramı 11 yıl paylaştığım arkadaşımın babası dülgerdi. Meşhur “Arap Ali”nin torunuydu. Ben memur çocuğuydum. En yakın arkadaşımız dövizcinin oğluydu. Müteahhit çocuğu da vardı sınıfta, balıkçının kızı da...

Bugün öyle mi?

Artık okullar ayrıştı. Hem sınıfsal olarak, hem etnik köken üzerinden.

Eğitimde fırsat eşitliği, yani herkesin ailesinin gelirine, kökenine, engeline, diline bakılmaksızın aynı kalitede eğitim alabilme hakkı – tamamen ortadan kalktı.

(Cenk Mutluyakalı)

Şaka bir yana,

Kurt’tan korkan koyun,

Ömür boyu,

Canını kurtaracağına inandığı çobana sığınır.

Oysa,

Eninde sonunda,

Canını, çobanın alacağının farkında değildir.

(Ülker Fahri)

İyi insan olmak, zengin olmaktan daha üstündür. Değerleri aşınmış, ilkesiz, muhteris, helâl/haram hassasiyeti olmayan bir zenginin, topluma verdiği zarar, bir filin züccaciye mağazasına verdiği zarardan büyüktür aslında.

O, bir çoklarınca örnek alınan bir rol modeldir.

Çocuklarınıza zengin olmayı değil, iyi ahlaklı, insanlara saygılı, adil, kibar, cömert, merhametli olmayı öğretin. Emin olun mutlu olmayı/mutlu etmeyi daha kolay öğrenecekler, ilkeli bir şekilde çabalayıp, başarıya ulaşabileceklerdir.

Böylece hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını değil, kıymetini bileceklerdir.

(Celal Harun)