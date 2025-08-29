Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, son zamanlarda hükümet olarak yaptığınız çalışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Ersin Tatar’ın elini zayıflatmış yönünde söylemler var. Bu konuda size böyle bir sitem yapıldı mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, tarım ve hayvancılık sektör kuraklık nedeniyle oldukça zor günler geçiriyor. Hayvancılar arpa bulamadıklarını söylerken, çiftçiler ise kuraklık zararının karşılanıp karşılanmayacağını sorguluyor. Allah kolaylık versin…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin bu sezonu da şampiyonlar ligine katılamadan geçirmesi herhalde moralinizi bozmuştur. Ama üzülmeyin herşey yoluna girecektir…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi ile Su İşler Dairesi’nin işbirliğinde Akdoğan’dan Vadili’ye takviye su getirme çalışmaları hayırlısı olsun. Umarız bölgenin su sorununa kısa sürede bir nebze olsun çare olunur…

Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu’na bağlı av koruyucularının dikkatleri sonucunda Karpaz bölgesinde tel ile tavşan avlayan bir kişinin polis tarafından yakalanması avcıları oldukça memnun etti. Bu arada ikinci ince av sezonu için avcıları sms yoluyla bilgilendirmenizde memnuniyet getirdi..

Sn. Aytaç Karavezirler, yaklaşık 1 hafta sonra yapılması planlanan Kulüpler Birliği Kupası için hazırlıklar nasıl gidiyor. Bu konuda bir basın toplantısı düzenlemenizde fayda var diyoruz…