Sn. Ersin Tatar, seçim süreci yaklaşmaya başladıkça, size destek veren partilerde kaos artmaya başladı. Bu durumun sebebi nedir acaba? Özellikle UBP içinde yaşanan son gelişmeler hayret edici…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Bakanlığınızdaki bir danışman ile birbirinize girdiğiniz yönünde haberler sosyal medyada dolaşıyor. Bunun doğruluk payı varsa, mutlaka parti disiplini işletilmeli…

Sn. Özdemir Berova, bu aralar Maliye Bakanlığı olarak hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Anlaşılan maliyenin kasasını dolduracak kadar vergi alınmaya başlandı…

Sn. Erhan Arıklı, Honda Kavşağı ile İskele kazası arasındaki anayolda dün itibariyle başlanan yol yapım, onarım ve yamalama çalışmaları tahmini ne kadar sürecek? Umarız kısa sürede Lefkoşa bölgesi tamamlanır. Zira trafik en çok bu bölgede sıkışık…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, gençliğe ve spora verdiğiniz önemi herkes biliyor. Bu nedenle İskele Belediyesi olarak birçok spor kulübü ve derneğine maddi katkı yapmanız takdir topluyor…

Sn. Turgut Akçın, narenciye üreticilerinin maliyetlerinin her geçen gün artmasına karşın Cypruvex’e verdiği ürünün bedelini alamaması nedeniyle zorda olduğunu açıkladınız. Acaba üreticinin alacağı miktar ne kadardır?