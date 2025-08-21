Kıbrıslılar!

Ne kadar kızgın ne kadar asabi, ne kadar nefret doluyuz! farkında mısınız?

Farklı takım tutana

Başka partili olana

Değişik milletten olana

Genelleme yapıp yargılamaya,

Ağzımıza geleni söylemeye,

Hakaret etmeye,

Aşağılamaya;

Hiç olmadığı kadar mutsuz , huzursuz, doyumsuz, sıkıntılı ve umutsuz bir halk olduk.

Olacak şey mi bu? Bu kadar okumuş kültürlü! Üniversiteler diyarı olan küçücük bir ülke ,

Ne bu kadar yozlaşmayı ne de bu kadar nefreti, kaldırmaz! Dayanamaz! Dağılır.

İnandığımız ortak değerimiz ne varsa berhava ettiler. Kimsenin hiç bir kuruma ve insana güveni kalmadı.

Partizanlık liyakatı yok ettiği günden beri , çürüme ve yozlaşma derinleşti…

Yara almayan sorgulanmayan tek bir kurumumuz kalmadı.

Hallarımız utanma noktasını geçti. Rezil olma yolundayız

Kimsenin bize saygısı yok!

Konfor alanlarımızdan çıkmalıyız. Çocuklarımızın geleceği için kötüyle yanlışla mücadele etmeliyiz.

Korkarsak kaybederiz. Kimden olduğun farketmez! Kötü kötüdür. İyiler örgütlenmelidir.

Bu toplumu yönetmeye aday insanlarımız “devrimci vatansever” olmak zorundadır .

Çünkü bu halk en çok vatan ve devrim sözleri ile aldanılmıştır!

Kötüler hukuk önünde bedel ödemelidir.

Vatandaş devletine güvenmelidir.

Güven olmayan yerde hiç bir şey olmaz.

(Eralp Şerifoğlu)

Bu ülkede ne kadar dürüst, onurlu, şerefli, adaletli ve karakter sahibi insan olursan hep kaybedersin.

Ne kadar karaktersiz, onursuz, şerefsiz, yalaka ve göt yalayıcı olursan hep kazanır ve el üstünde tutulursun.

(Behiç Göksan)

Meclis kararında kentin ismi Gazi Mağusa olarak, Bakanlar kurulu kararında körfezin ismi Gazimağusa olarak yazılıyor. Herşeyi düzgün ve titizlikle, kusursuz yaptıklarından, bu "gazi" işini de her taraflarına bulaştırdılar!

(İsmet Ezel)

“Herkese sövsün” diye, devletin maaş ödediği danışman… Ünal Üstel, kendi altında çalışan birinin, bakanlarına hakaret etmesine neden izin veriyor?

Müsteşar bir bakana, danışman o bir bakana…

(Hüseyin Ekmekçi)

“Müsteşarın yetkileri elinden alındı” ne demektir arkadaşlar? Nasıl yani? Yetkisiz olarak müsteşarlık görevine devam mı edecek? Böyle bir siyasi garabet ancak böyle bir hükümetin yönettiği yine böyle bir devlette görülebilir herhalde.

(Ulaş Barış)

İki günde İki olay. Atanmış bürokratlar seçilmiş Bakanlara kafa tutarak tehditler savuruyor.

Peki ama bu bürokratlar bu gücü nerden alıyor?

Benim cevabım; "Ya Ustel'den alıyor, yada bilinmemesi gereken çok şey biliyorlar "

(Ufuk Çağa)