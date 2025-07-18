Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak sosyal konut projeleri konusuna ağırlık verdiğiniz gözden kaçmıyor. Bu arada birçok büyük yerleşim yerinde yaşayan gençler neden kendilerinin de kırsal kesim arsası alamadıklarını sorguluyorlar… Bizden iletmesi…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bugün yeniden toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleyecek mi dersiniz? Bu arada İhtiyat Sandığı ile ilgili iddialar hakkında bir soruşturma başlatılması şart…

Sn. Hakan Dinçyürek, Maraş Sağlık Merkezi için artık gün saymaya başlanmış. İnşallah kısa süre içinde hizmete girer ve Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluk azalır…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bu yıl Atatürk Öğretmen Akademisi’ne toplamda 75 öğrenci alınacağı açıklandı. Geçen yıla göre sayının düşmesinin nedeni nedir? Emekliye ayrılacak ilkokul öğretmeni sayısı azalıyor mu acaba?

Sn. Bülent Günkut, yıllardır sizin organize ettiğiniz Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışması için adaylık başvurularına ilgi nasıl? Herhalde adaylar arasında bir ön eleme yapacaksınızdır…

Sn. Hüseyin Duvarcı, aldığımız bilgilere göre, Futbol Federasyonu olarak son yaşanan şiddet olayları nedeniyle her iki takıma ibretlik cezalar vermeyi konuşuyormuşsunuz… Şiddete taviz vermemek çok önemli. Allah kolaylık versin…