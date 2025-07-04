Sn. Ünal Üstel, parti MYK kararlarına uymayanların disiplin suçu işlediğini ifade ettiniz. Bu nedenle de MYK kararlarına uymayan Hasan Taçoy ile İzlem Gürçağ Altuğra’yı disipline sevk edecek misiniz?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Haziran ayı enflasyonun da belli olmasıyla birlikte gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantıda verilecek artış merakla bekleniyor…

Sn. Özdemir Berova, 6 aylık enflasyon yani hayat pahalılığı yüzde 17,79 olarak belirlendi. Bu rakam maaşlara yansırsa acaba Maliye’nin kasasına ne kadar daha bir yük binecek?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy- Esentepe Belediyesi olarak hem eğitim alanında hem de sportif alanda önemli yatırımlar yaparak bölge gençlerine hizmete devam ediyorsunuz. Kolay gelsin…

Sn. Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin Güzelyurt’taki yeni örgüt binasının açılışında ilginin oldukça iyiymiş. Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimi için parti olarak nasıl bir karar alacaksınız merakla bekleniyor…

Sn. Münür Özler, geçtiğimiz akşam K.Kaymaklı Kulübü’nde yapılan genel kurulda üyelerden destek alarak başkanlık görevine devam ediyorsunuz. Umarız yeni dönemde özlenen K.Kaymaklı’yı sahalarda görebiliriz…