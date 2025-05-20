Sn. Ünal Üstel, Galatasaray’ın 25. Şampiyonluğu nedeniyle sosyal medya hesabınızdan bir kutlama mesajı yayınlanmış. Acaba bir girişim yaparak ülkemizde 6 kez üst üste şampiyon olan Mağusa Türk Gücü ile Galatasaray bir maç yaparlar mı?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, sıkı bir Fenerbahçeli olarak bu sezonu da şampiyon olamadan kapamanın mutsuzluğunu yaşıyorsunuzdur. Sizce Fenerbahçe Mourinho ile devam etmeli mi? Yoksa takımı genç bir teknik adama mı emanet etmeli dersiniz?

Sn. Fikri Ataoğlu, yaklaşık 5 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için partinizin bir adaya destek verme düşüncesi içinde olduğunu biliyoruz. Bu aday bağımsız mı yoksa partinizden mi aday olacak?

Sn. Mustafa Akıncı, belli ki bir kesim sizin yeniden aktif siyasete dönerek Cumhurbaşkanı adayı olmanızı istiyor. Ancak sizin böyle bir düşünceniz olmadığı da net.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi olarak bu aralar bir etkinlikten diğerine koşturuyorsunuz. Allah kolaylık versin. Ancak hizmet ettikçe herhalde yorgunluk hissetmiyorsunuzdur…

Sn. Hasan Sertoğlu, yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşecek olan Futbol Federasyonu genel kurulunda başkanlık seçimi de olacak mı? Bu arada bol şike söylentili bir sezonu geride bırakırken, üzücü olayların yaşanmaması herhalde en büyük teselli oldu…