Sevgili Gençler.

"Bütün Ümidim Türk Gençliğindedir." diyen, büyük bir "Önder"

Emperyalist ülkelere,işbirlikçi ve Mandacı Padişaha karşı;

Tam Bağımsız Türkiye için Milli Mücadeleyi başlattığı ve Doğum günü kabul ettiği bu özel günü; Gençlerimize, yani "Sizlere" armağan eden, bir "Başkomutan."

"Bağımsızlık benim Karakterimdir."diyen. Spor da dahi;

“Ahlaklı olmayı, zeki ve çevik" olmanın yanına koyan, "Devrimci" Atanızı sadece bugün değil, her zaman anın, öğrenin.

Atamızın yazdığı "Nutuk" kitabını mutlaka okuyun. Kendinize rehber edinin.

Cumhuriyet ve Devrimlerini koruyun.”Sahte Atatürkçüleri” çok iyi tanıyın...

Son yıllar da Törenlerimizi eskisi gibi coşkuyla kutlayamasak da;

Bayramınızın değerini bilerek yaşayın, paylaşın.

Anneler Babalar Neneler Dedeler;

Lütfen gençlerimize Atatürk’ü anlatın. Bugün sahip oldukları özgürlüğün ve bağımsızlığın nasıl kazanıldığını öğrensinler, öğretsinler.

33 yıllık meslek hayatımında 19 Mayıslar hep özeldi.

Öğrenciliğimden bugüne bilerek, inanarak, düşünerek Atatürk'ün ilke ve Devrimlerini benimsedim. Törenlere önce öğrenci, sonrasında öğretmen olarak katıldım.

Törenlerdeki gösterileriniz ve çoşukunuz bizi her zaman gururlandırmıştı. Bu dünyaya bir

Kez daha gelsem yine Sizlerin Öğretmeni olmayı seçerdim.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kalpten kutlarım sevgili Gençler.

Yolumuz Atatürk'ün yoludur...

(Eralp Şerifoğlu)

BİR GÖRÜŞ VE ÖNERİ… Polis haftada SADECE BİR GÜN trafikte cep telefonu kontrolü yapıp ceza yazsın, iddia ederim ki bütçe artıya geçer ve özel sektör çalışanlarına on üçüncü maaş ödenir. Yağmur gibi yağan diğer trafik suçlarını hesaba katmıyorum. Haftada bir gün 30 tane polis, gobroları takıp araçla videolu kontrol yapacak, o kadar… İddialıyım.

(Mustafa Gürsel)

NİKOS VE ELAM: Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ELAM ile görüşmeyi reddederken, Rum lider Nikos Hristodulidis ELAM'a yakın duruşuyla dikkatleri çekiyor... Anlaşılmayacak bir durum yok... Nikos, ırkçı ve faşist siyasetinde üçüncü büyük parti konumuna gelen ELAM'ın oyuna ve desteğine ihtiyaç duyuyor.... Tasulas'ın öyle bir ihtiyacı yok...

(Ahmet Tolgay)

"Ordu yok" dediler, kurulur dedi.

"Para yok" dediler, bulunur dedi.

"Düşman çok"dediler, yenilir dedi.

Ve Mustafa Kemal Atatürk ne dediyse yaptı!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

(Betül Arslan Akkuş)