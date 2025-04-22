Sn. Ünal Üstel, geçen haftaki baş danışman krizi sonrasında Türkiye’ye yaptığınız ziyarette neler konuşuldu hiç konusu geçmedi. Bu arada hükümette yeni bir krize hazır olmanızda fayda var…

Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz Demokrat Parti’de kazan kaynamaya başlamış gibi. Hasan Tosunoğlu’nun istifası sonrasında parti genel sekreteri Serhat Akpınar’ın da görevinden istifası dengelerin değişeceğine işaret gibi sanki…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında size karşı bir protesto eylemi bekliyor musunuz? Zira başörtüsü krizi süreci devam ediyor…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan cezaevlerinde koşulların iyileştirilmesi için çalışma başlatmanız şart. Zira koşullar hem mahkumları, hem de gardiyanları zorluyormuş…

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğiyle 3-4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek İpek –Koza Festivali umarız amaçlanan bölgeye ilgiyi artırma çalışmanıza fayda sağlayacaktır…

Sn. Hilmi Öztemiz, kulübünüz Mormenekşe’nin yaklaşık 32 yıl sonra yeniden Süper Lige dönmesi ve üstelikte şampiyon olarak dönmesi sizi oldukça gururlandırmış. Ancak önemli olan kalıcı olabilmektir. Bunun için çok çalışmanız gerekecek…