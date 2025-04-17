Sn. Ersin Tatar, sizin gibi medyanın içinden gelen bir cumhurbaşkanın gazetecilere dava açmasına anlam veremedik. Daha hoşgörülü ve düşünceli bir kişi olduğunuzu biliyoruz.

Sn. Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde yapımına başlanan sosyal konut projelerinin bir benzerinin Mağusa bölgesine yapılmasını isteyen Mağusa sakinlerinin sesleri yükselmeye başlamış… Acaba bu konuda bir umut ışığı var mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi tarafından çeşitli yerlerden alınan zeytinyağı numunelerinden 3 tanesinde tağşiş belirlendi. O kadar uyarıya rağmen bunun olmasının asıl sebebi bilinçsizlik mi yoksa para hırsı mı dersiniz?

Sn. Erkut Şahali, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreterliği göreviniz hayırlı olsun. Oldukça zor bir süreçte bu görevi almanız sizi zorlayacak mı? Yoksa bu zorluklara karşı hazırlıklı mısınız?

Sn. Cemal Özyiğit, siyaset sahnesinden uzaklaşınca boş vakitlerinizi herhalde KTÖS lokalinde geçiriyorsunuz. Acaba tavla maçlarına mı yoksa dostlarınızla sohbete mi daha çok ilgi var?

Sn. Sefa Karahasan, Ada’daki gündemle ilgili yaptığınız paylaşımlar Türkiye’de ve ilgili devletlerde yakından takip ediliyor. Bu nedenle X hesabınızda (twitter) görüntüleme oranınız 10 milyona yaklaşmış. Yeni hedefiniz 20 milyon diyorlar.