Sn. Ersin Tatar, acaba bu haftaki liderler görüşmesinde hangi kapının açılacağı konusunda bir karar alınır mı? Yaptığınız istişarelere göre en fazla nereden bir kapı açılmasına talep var?

Sn. Hakan Dinçyürek, çok geçmiş olsun. Dün karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuşsunuz. Acaba virütik bir nedenden dolayı mı yoksa başka bir sebep mi vardı? Acil şifalar dileriz…

Sn. Özdemir Berova, bu ay memur maaşlarına zam yapılmayacağı yönünde haberler duyuyoruz. Herhalde asgari ücretin kesinlik kazanmaması nedeniyle vergi matrahları da kesinleşmemesinden kaynaklı bir durum olsa gerek…

Sn. Hasan Taçoy, bu aralar söylemlerinizle bir parti başkanı gibi hareket ediyor olmanız dikkat çekti. Anlaşılan partinizden birileri iktidardaki küçük ortağınızla iplerin koparılmasını istiyor…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli –Alayköy Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyormuşsunuz. Gönyeli’de 6 sokağın daha kaldırım döşemesi tamamlanmış. Kolay gelsin…

Sn. Mazhar İqbal, hayırlısı olsun yeniden dede olmuşsunuz. Oğlunuz Zeeb’in bir erkek çocuğu olmuş. Allah analı babalı büyütsün diyoruz…