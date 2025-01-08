Sn. Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün ülkemize gelecek olması dış siyasette yeni hareketlilik olacağına işaret gibi algılanıyor. Herhalde bugünkü ziyarette Kıbrıs sorununda bundan sonraki adımlar planlanacak…

Sn. Dursun Oğuz, ülkede yaşanan güvenlik zafiyetlerinin önüne geçilmesi için Polisle gerekli çalışmaların yapıldığını söylediniz. Ancak ülke nüfusu bilinmediği için polisin şu anki personel azlığıyla güvenlik sağlaması biraz zor…

Sn. Erhan Arıklı, vatandaşlıklar konusunda büyük ortağınızdan yana sıkıntılı olduğunuzu ifade ettiniz. Anlaşılan partililerinizin yakınları vatandaş yapılmadığı için partinizde bir isyan var…

Sn. Hasan Tosunoğlu, önceki gün Meclis’te yaptığınız konuşmada kültürel değerlerimize sahip çıkılması adına yapılan yeni yasa tasarısının değişmesi yönündeki konuşmanız oldukça gündem oldu… Yoksa sizde horoz güreşini seviyorsunuz…

Sn. Gürsel Uzun, iki de bir sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda partinizde bir ismi ‘Behlül’ olarak nitelendirerek çatıyorsunuz. Acaba bu kişi bir milletvekili mi çok merak ettik…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak yeni yılla birlikte çalışma temponuzu daha da artırmışsınız. Kolay gelsin diyelim… ‘Hizmet Bizim İşimizdir’ parolanızı unutmayınız…