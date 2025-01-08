Eğitim alması ve anne babasının yanında güvenle büyümesi gereken çocuklar bugün anne baba oluyor. Siyasi erkan; horoz dövüşü kültürümüzdür, falanca örgüt başkanı vatandaş yaptı ben yapamadım derdinde...

Yüzsüzlük diz boyu, görev bilinci hak getire!!!

(Ayşe Uzun Daloğlu)

Şimdi size soruyorum, hangi kamu kurumu ya da dairede, hastanede ya da okulda, her bir çalışanın haftalık verimliliği, ürettiği iş, sağladığı fayda ölçülüyor.

Hiç duydunuz mu?

Böylesi bir ölçüm olsa...

Böylesi bir şeffaflık...

Kimileri için "helal olsun" derken...

Pek çokları için de “aldığı maaşa yazık” diyeceğiz.

O zaman sırtımızdaki yükü atacağız, hizmet kalitesi aratacak, böylesi yüksek vergi, fon ve harçlarla "maaş bütçesi" için çabalamayacağız.

Seyrüsefer harcı yollara gitse, sağlık kesintisi hastanelere, işte o zaman vergi aflarının peşine düşeceğiz çok daha kararlılıkla…

Ha bir de "kamu görevlilerinin ikinci iş" laçkalığı ile özel sektöre tecavüzünün önüne geçilse, öyle bir irade olsa, öyle bir kararlılık, işte o zaman eşitsizlik bir nebze daha azalacak.

(Cenk Mutluyakalı)

HABERİNİZ OLSUN!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin geçtiğimiz gün yayımlanan, Başkan Dr. Ceyhun Dalkan ve Dr. Sinem Sığıt imzalı basın duyurusunu çok önemsiyorum.

Arkadaşlarımızın meslek örgütümüz adına hazırladığı raporda, ülkemizde 2023 yılında 61 kız , 7 erkek çocuğun henüz reşit olmadan anne- baba olduğu bildiriliyor.

Bu öyle basit bir bildiri değildir. Bu bir teşhistir. Çöküşün teşhisi.

Bir başka rakamsal veriye göre de 2023 yılında 50 insanımızı trafikte kaybetmişiz. “Trafik kazası” özellikle yazmadım. Zira bu kazaların en az yarısının önlenebilir olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu iki rakamsal açıklamaya karşın gündemde yeterince yer almadığını tartışılıp değerlendirilmediğini düşünüyorum. Örneğin bu rakamlar daha gelişmiş bir ülkede kendi ölçeği içinde saptansa herhalde hükümetleri sallanır.

Peki bizde ne oldu? Birkaç gazetede lütfen sürmanşet oldu. Hükümet hiç umursamadı. Meclis ise “Horoz dövüşüne” endekslendi.

Yahu doktorlar size teşhisi bildiriyor. ÇÖ-KÜ-YO-RUZ. Ve çökerken siz ne yaparsanız yapın hiçbir şeyi kurtaramazsınız. Hatta partinizi ve dolayısıyla koltuklarınızı bile . Haberiniz olsun.

(Bülent Dizdarlı)

Fakir neden hep fakirdir zengin ise hep zengin?

Neden olacak, fakir çalmaya bilmediği için fakirdir. Siz isterseniz buna , fakir çalmadığı için diyebilirsiniz.

Neden zenginler çalınca günah olmaz da, fakir çalınca günah olur?

Neden fakir insanlara Allah korkusu verirler de zenginler bu korkudan bi haberdir?

(Hasan Mullaoğulları)

Çocuktan Anne-Baba, Horoz Güreşinden Kültür Olmaz !

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin paylaştığı bilgiye göre 2023 yılında KKTC'de 61 kız ve 7 erkek çocuk anne-baba oldu !

Horoz güreşinden kültür yaratmaya çalışanlara tavsiyem esas buna horozlanmalarıdır !

(Turgut Alas)