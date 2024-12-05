Sn. Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığınız görüşmede 2025 yılı ile ilgili projeleri konuşmuşsunuz. Bizce artık projelere değil halkın hayatına dokunacak işlere odaklanmak lazım.

Sn. Olgun Amcaoğlu, İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamı vatandaşın tepkisine neden oldu. Bu rakamların nasıl belirlendiğini halka anlatmakta fayda var.

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçilerimiz Aralık ayının ilk haftasını geride bırakıyor olunmasına karşın buğday ürününün halen ödenmediğini ifade ettiler. Herhalde alınan buğday satılamadığı için ödeme yapılamadı. Bu arada ülkeye buğday ithali devam ediyor mu?

Sn. Gürsel Uzun, Türkiye’den ithal edilen sofralık patates piyasayı dengelemek amaçlı mı ithal edildi? Yoksa birilerine yol açmak veya suçunu temizlemek için mi? Zira bu patatesin geçtiğimiz haftadan piyasada olduğu bildirildi.

Sn. Oğuz Vadilili, Kıbrıs adası etrafından son günlerde sürekli depremlerin olması, halkta endişe yaratmaya başladı. Yerbilim Mühendisleri Odası olarak bu konuda tavsiyeleriniz inşallah dikkate alınır.

Sn. Kürşat Özer, anlaşılan ilk yerel seçimlerde yeniden belediye başkanlığına aday olacaksınız. Zira Hüseyin Amcaoğlu ile yerel yönetimler üzerine sohbet yapmanızı sosyal medyadan paylaşmanız bunu gösteriyor.