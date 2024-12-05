Polisin Girne çevre yolunda Mr. Poundu geçtikten sonra solda tam köşenin içine resmen tuzak kurarak çift şerit kesik çizgili yolda normal sürüş yapan arabaları 10-15km limiti geçti diye köşe ağzında durdurup sola dõnecek araç ve özellikle kamyonlara yolu tehlikeli şekilde kapatıp kazaya sebebiyet vermesi normal mi? Tabii ki trafik kontrolleri olmalı ve hatta artırılmalı ama niyet yazıp para mı kazandırmak yoksa kazaları önleyecek çalışmalar mı yapmak? Emir eri polis memurlarına pek bir lafım yok ama bunları yönlendiren üstleri yapılanın yanlışlığını görmüyor mu?

(Tekin K. Birinci)

Felaket tellalı gibi olmak istemiyorum ancak bu ara Kıbrıs ve yakın coğrafyamız sürekli sallanıyor.

Saat 11:09’da merkez üssü Alanya-Antalya açıkları olarak açıklanan deprem, Lefkoşa’da bayağı hissedildi. Yetkililer olası bir deprem tehlikesine karşı herhangi bir önlem almayı düşünüyorlar mı? Deprem felaketi yaşandıktan sonra geç kalınmış önlemleri mi sıralayacaklar acaba diye kafamda deli sorular…

(Ayşe Akınlı)

İşçi “ithal” ediyoruz sürekli…

Çoğunlukla da “en ucuzunu…

Kıbrıslı Türkler gençler ne iş yapacaklar?

Önlerinde birkaç seçenek var.

Ya iş kuracaklar, risk alacaklar, girişimci olarak şanslarını deneyecekler...

En zoru bu!

Genç girişimcilere yönelik finansal destek programları neredeyse hiç yok.

Öyle zanaatla, esnaflıkla, ustalıkla hayatını kazananlar giderek azalıyor.

Gençlerin çoğunluğu "kamuda münhal" gözlüyor epeydir.

Ya da göç ediyor.

Gençlerin aldığı eğitim, iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamıyor. Duvarcı ustasından daha çok “diş hekimi” olacak yakında…

“Gelen Türk giden Türk” demişlerdi…

Şimdi o da değişti…

Kıbrıslı gençlerin göçü değişmedi yalnız…

(Cenk Mutluyakalı)

Bu yaşanan hafif ya da orta şiddetteki depremler uzmanlara göre artçı mı öncü mü?

Ve eğer öncüyse yetkililer nasıl bir tedbir düşünüyorlar. Çünkü arka arkaya oluyorsa, bunun "hele bir olsun da tedbir alalım hazırlık yapalım" mantığıyla hareket edilmez inşallah. Hatta özellikle okullarda deprem tatbikatları yapılmalı.. Korunma yöntemlerini içeren bilgilendirme broşürleri dağıtılmalı, bunun yanında bölgesel acil durum merkezleri önceden oluşturulmalı..V.s V.s sayabiliriz. Unutmayın deprem değil ihmal öldürür..

(Emine Sütçü)