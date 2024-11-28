Sn. Ünal Üstel, hükümet ortağınız Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Hasan Tosunoğlu’nun partisinden istifası, ilerleyen günlerde hükümetiniz için bir sıkıntı olacak mı? Zira hükümetteki milletvekili sayısı 28’e düştü.

Sn. Fikri Ataoğlu, anlaşılan o ki partinizde kazan kaynamaya başladı. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle mi bu kazan kaynıyor? Yoksa bizim bilmediğimiz başka olaylar mı var?

Sn. Olgun Amcaoğlu, uzun zamandan sonra yurt dışına çıkarak hem MUSİAD Fuarı’nda hem de Dünya Helal Zirvesi’nde boy göstermeniz dikkat çekti. Anlaşılan partinize kızgınlığınız geçti.

Sn. Kasım Kuni, Kudret Özersay’ın Mağusa Limanı’nda bulunduğunu iddia ettiği 2 milyon Sterlin konusunda Polis Müdürlüğü olarak bir açıklama yapmanız şart. Zira herkes olayı bir yerlere çekiyor.

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgeyi daha yaşanır bir görünüme sokmak için ekiplerinizle yeni çalışmalar yapmaya devam ediyormuşsunuz. Kolay gelsin.

Sn. Aysu Basri Akter, Medya Etik Kurulu Başkanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Medyadan neredeyse 25 yıllık bir birikiminiz olduğunu göz önünde bulunduracak olursak. Sizin bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize eminiz.