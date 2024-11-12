Sn. Ünal Üstel, Meclis’te başkanlık konusunda yaşanan kaos nedeniyle partinizin Meclis çalışmalarını 1 hafta erteleme önerisi yapması dikkat çekici. Bu 1 haftalık erteleme sonrasında orta yol bulacak mısınız?

Sn. Erhan Arıklı, ülkemizde yollar her geçen gün deforme olmaya devam ediyor. Özellikle anayollardaki bozulmalar kazalara da sebebiyet verdiği biliniyor. Bu yollara yatırım olmayacak mı?

Sn. Fikri Ataoğlu, özellikle Türkiye’deki her turizm fuarında KKTC’nin de yer alarak görünür olması ilerleyen zamanlarda başta Türkiye olmak üzere Türki Cumhuriyetlerden turist akışını hızlandıracaktır diye düşünüyoruz…

Sn. Olgun Amcaoğlu, eski bir Maliyeci olarak 2025 Yılı Mali Bütçesi’ndeki rakamları incelediniz mi? Bu yıl da eğitim ve sağlık alanına yatırım yok gibi. Ancak örtülü ödenek artmış. Bu sizce adaletli mi?

Sn. Mehmet Harmancı, “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla 1 Aralık’ta yapılacak olan Lefkoşa Maratonu için hedeflenen 2.5 milyon TL’lik gelire inşallah ulaşılacaktır…

Sn. Prof. Dr. Asım Vehbi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği’ne tam üye olması çok güzel bir gelişme. Üniversitenizin önü açılmaya devam ediyor…