Tarih sürecinde liderlik kavramı

Liderlik genel anlamda ve öncelikli olarak sosyolojik bir kavramdır.

Liderlik sosyolojik bir fenomen olarak ele alındığında ve tarihsel perspektiften

bakıldığında liderlerin doğuş nedenlerine göre farklı farklı liderliklerin doğuşu gerçekleşmiştir.

Veya bir takım sosyolojik koşullar bağımlı olarak ortaya çıkmıştır.. Örneğin bu koşullar kapsamında kurtuluş bir faktör olabilir. Demek ki çok güçlü bir kurtuluş gereksinimin doğmasına neden olmuş büyük bir kurtarıcı liderin ortaya çıkışı toplumsal bir zaruret olur.....

Örneğin Atatürk gibi bir liderin doğuş sebeplerinden en başta geleni kurtarıcılık misyonudur...

Ama bir Milleti kurtarmakla da kalmamıştı Atatürk...Modern bir devlet de kurmuştur ardından...

Ömrünü tamamlamış ,sadece ülkesinde değil,tüm dünya düzeyinde nüfuzunu da yitirmiş

totaliter ve teolojik evsafta Padişahlık sisteminin küllerinden Demokrasiye taşımıştır Milleti ülkesini Cumhuriyeti kurararak...Ve bu modern Devletin kurumlarının temellerini atmıştır devrimlerini uygulayarak...Sonra da tutsak dünya Uluslaslarına örnek ve rehber olmuştur aynı sosyolojik gereksinmeleri gidermek için...Bununla evrenselliği haketmistir büyuk lider Atatürkümüz...

Tarihin kapsamında ahlaki yozlaşmalar dini liderleri de doğurmuştur tarihin belli sürelerinde.Örneğin adına Peygamber denilen büyük hatta evrenselliklerini günümüze kadar devam ettirmiş büyük dini liderlerdir peygamerĺer.Güçlerini tanrıdan almış bu büyük dini liderler

Tanrıya atfen yarattıkları felsefe sistemleriyle ölümsüzlüğe nail olmuşlardır...Hazreti İsanın Incili, Hazreti Muhammedi önderliğini yaptığı Kuranı Kerim,,Tevratı yaratan Hazreti Musa...Daha da, bir çok dini liderler..

Evrensel liderlerdir.İnsan sosyal bir varlık olduğundan beri daima liderler yaratmış liderlerle yönetilmiş, liderleriyle temsil edilmiştir...

Ölümsüzleşmiş savaş liderleri de doğurmuştur, toplumlar tarih sürecinde. Yayılmacı devletler kuran savaş liderleri de oluşmuştur tarihin derinliklerinde...Mesela Büyük İskender, mesela Napolyon, Mesela Hitler, Atilla. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet v.s.. Bunlar evrensel karakterli mi, yoksa ömrünü yitirmiş savaşçı liderlerle mi?

Takdir sizin, takdir tarihin...Tarihçinin...Sosyoloğun....

(Teoman Ersöz)

MAVİŞ ZİYAFET: "Mavi dil" hastalıklı etlerin tüketilmesinde sağlık açısından sakınca yokmuş!.. "Mavi, mavi masmavi" şarkısının eşliğinde yiyelim öyleyse!... Maviş ziyafetimiz afiyet olsun hepimize!... Güney Kıbrıs'taki maviş çarşıya kaymayanlarımız için tabii ki!..

Bu arada ilgililer sağlık sakıncasının ortadan kalkması için mavi dil hastalıklı etin uzun süre kaynatılması gerektiğini belirtiyorlar... Kasaptan aldığımız etin mavi dilli olup olmadığı üzerinde yazmıyor ki...Ve sayın kasaplar da sattıkları et konusunda bilgilendirme yapmazlar tabii ki...

Demek ki dostlar, neymiş? Bu güncel ve yaygın hayvan hastalığı geçinceye dek evimize ateş pahasına aldığımız her eti saatlerce kaynatmamız gerekir, o tavsiyeye uygun olarak!.. Gaz ve elektrik faturamızı da yükselterek.. Dayan KKTC tüketicisi, dayan!..

(Acı bilanço: Şu ana kadar kırsalda yüzlerce hayvan mavi dil hastalığından telef oldu)

(Ahmet Tolgay)