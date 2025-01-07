Sn. Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı külliyesinin 1 ay içinde tamamlanacağını açıkladı. Sizce tamamlanmasının ardından açılış ne zaman olmalı?

Sn. Hüseyin Çavuş, yaptığınız açıklamada 2024 yılı çiftçi ve hayvancıya destek ödemelerinin tamamlandığı ve 2025 yılı için destek ödemesi planlarının üzerinde çalışıldığını ifade ettiniz. Umarız bu destekler piyasadaki et fiyatlarını düşürmeye yönelik olur…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, erken emeklilik konusunda geçtiğimiz gün katıldığınız bir programda söyledikleriniz kafa karıştırdı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Erken emeklilik olmalı mı olmamalı mı?

Sn. Burak Maviş, 34 sendika olarak tavrınızın net olduğunu dile getirerek tasarının geri çekilmesini b eklediğinizi duyurdunuz. Ancak henüz bu yönde hükümetten bir adım yok gibi…

Sn. Zeki Çeler, parti olarak bu yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine bir aday çıkarıp çıkarmayacağınız merakla bekleniyor. Ancak bizce bu konuyu iyice ölçüp tartmakta fayda var…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak özellikle sportif faaliyetler olmak üzere vatandaşın hayatına dokunan her alanda yeniliklere devam ediyormuşsunuz. Allah kolaylık versin diyelim…