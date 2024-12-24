Sn. Özdemir Berova, daha önce açıklandığı gibi bugün herhalde kamuya 13. Maaş ödemesi yapılacak. Acaba 13. Maaş için maliye ne kadar bir borçlanma yaptı?

Sn. Dursun Oğuz, aldığımız duyumlara göre, yeni yılda hayatınızda bazı değişiklikler olacakmış. Acaba bu değişiklikleri siz mi istiyorsunuz? Yoksa öyle olması mı gerekiyor? Hayırlısı olsun…

Sn. Kutlu Evren, yeni yıla yeni umutlarla giriyormuşsunuz. Acaba bu umutlarınız arasında yeniden bakanlık görevi alma var mı? Hadi hayırlısı diyoruz…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Lefke bölgesinde Fransız uçaklarının alçak uçuş yapması bölgede savaş tam tamlarının çaldığının işaretçisi olsa gerek? Umarız korkulan olmaz…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi personeline yönelik yeni yıl yemeğinde bir çalışana cep telefonu hediye etmeniz çok güzel bir davranış. Çalışanı sevindirmek onları motive etmek önemli…

Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu başkanlık göreviniz hayırlısı olsun. Cumartesi günü yapılan seçimli genel kurul sonucunda açık farkla başkanlık görevine seçilmişsiniz. İnşallah avcılık camiası için olumlu işlere imza atarsınız…