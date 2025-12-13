KKTC Havalimanı'nda meydana gelen 'Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve İthal etme' suçlarından tutuklanan Bekir Kayar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Türkiye'de sakin Bekir Kayar'ın Havaalanı'ndan çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9mm çapında canlı mermi tespit edilerek suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Kayar’ın gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti.

Polis, Kayar'ın tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderildiğini, sonuçların 11 Aralık’ta belli olduğunu ve herhangi bir suçla bağlantısının tespit edilemediğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.