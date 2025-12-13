Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Girne Oto Galeri’de iki aracı yanıcı madde dökerek kundaklayan Mehmet Gürler, Muhammed Talha Kömür, Mehmet Efe Kilimci ve Selahattin Pancar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu olaydan kısa bir süre sonra tespit edilen zanlılar 19 gündür soruşturma amaçlı poliste tutukluydu.

Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

KUNDAKLAMA PLANI VİDEODA

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru, 24 Kasım tarihinde meydana gelen kundaklama olayında tutuklanan 4 zanlı hakkında soruşturmanın tamamlandığını anlattı.

Son ek tutukluluk süresinde mahkemenin verdiği emirle tüm zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini, zanlı Muhammed Talha Kömür’ün genel sağlık kontrolünden geçirilip rapor temin ettiklerini kaydeden polis, zanlıların gerçekleştirecekleri olaya ilişkin cep telefonlarında videolu görüşme ve ses kayıtları temin edildiğini kaydetti.

Polis, emare cep telefonlarında yapılan ses analizinde “Galeriyi yakacağız, uyanın” şeklinde konuşma tespiti yapıldığını söyledi.

HEPSİ 30 GÜNLÜK VİZE İLE GELDİ

Zanlıların adaya 30 günlük turist vizesi ile giriş sağladıklarını kaydeden polis, ülkede bağları olmayan zanlıların toplumda infial yaratan, mahkemelerin son zamanlarda gündemini en çok meşgul eden suçlarla itham edildiklerini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, tüm zanlıların davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, suçların ciddiyetine değinerek zanlıların ülkede güçlü bağları olmadığını belirterek davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine emir verdi.