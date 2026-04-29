Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve kadına şiddet suçlarından tutuklanan Begench Rejepov ile Uğur Öğrü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli'de İlgili Sokak adresinde Begench Rejepov’un eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında ikametgahın yatak odası içerisinde genç kadının boğazını sıkarak yatağa yatırıp yanağına, burnuna ve başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli'de aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan Uğur Öğrü ile Begench Rejepov'un huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bir tanesi ucu yanık 2 adet elle sarılmış içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu sigara bulunduğunu belirtti. Polis, 17 Nisan’da Begench Rejepov’un ikametgahında gerçekleştirilen aramada ikametgahın yatak odasında ütü masası üzerinde ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan sigara sarma kâğıdı bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Öğrü’nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu Girne’de bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Girne’de de soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Begench Rejepov’un ülkede çalışma izniyle, Uğur Öğrü’nün turist vizesiyle bulunduğunu belirtti. Polis, Begench Rejepov’un uygun bir teminata bağlanmasını, Uğur Öğrü’nün ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç şevket Gazi, Begench Rejepov’un yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Yargıç, Uğur Öğrü’nün ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.