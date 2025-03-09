Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) iş birliğinde, Merkez Lefkoşa’da ücretsiz prostat kanseri taraması yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre tarama işlemlerinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada yer alırken, tarama çalışmalarına Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de katkı sağladı.

Farkındalık ayı kapsamında yapılan etkinlikte, prostat kanseri konusunda bilinç oluşturmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla yurttaşlara ücretsiz testler yapıldı.

Kanlıada: "Erken teşhis büyük önem taşıyor "

KHYD Başkanı Ayşe Kanlıada, Mart ayının prostat kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, bu süreçte farkındalık yaratmanın en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.

Kanlıada, "Dünyada prostat kanseri vakaları artıyor. Yaşlanan nüfusla birlikte bizim ülkemizde de bu hastalık daha fazla gündeme gelmeye başladı. Kanser sinsi hareket eden bir hastalıktır, kendini hemen belli etmez. Bu yüzden erken teşhis büyük önem taşır." diye konuştu.

Kanlıada, bu tür farkındalık etkinlikleri ile prostat kanseri konusunda bilinci artırmayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine teşvik ettiklerini ifade etti.

Kanlıada, "Kanser sadece hastayı değil, ailesini, toplumu ve ekonomiyi de olumsuz etkiler. Bu nedenle işin başında erken teşhisle hareket etmek kritik öneme sahiptir. Devlet politikalarının da bu alanda etkin olması ve toplum örgütleriyle iş birliği yapması bir zorunluluktur." dedi.

Harmancı: "Prostat kanseri konusunda toplumda farkındalık eksikliği var"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da prostat kanseri konusunda KHYD’nin çalışmalarını önemsediklerini ve destek verdiklerini ifade etti.

Harmancı, “Uzun yıllardır meme kanseri konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldı, ancak prostat kanseri için aynı durum söz konusu değil” dedi.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, KHYD ile iş birliği içerisinde, tarama etkinlikleriyle erken tanının önemi hakkında toplumda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Erken tanıyı yaygınlaştırarak tedaviyi mümkün hale getirmek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Harmancı, farkındalık çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere teşekkür ederek, toplumun bu tür sağlık taramalarına duyarlılık göstermesinin önemini vurguladı.