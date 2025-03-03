Kuzey Kıbrıs’ın seçkin otellerinden Merit Park Hotel, çalışanlarına yönelik özel gece düzenleyerek, onların emeklerine ve katkılarına teşekkür etti. Otelin seçkin atmosferinde gerçekleşen organizasyon, tüm personelin bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği unutulmaz anlara sahne oldu.

Merit Park Hotel yöneticileri, ekip ruhunu güçlendirmek ve çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen gecede, personelin otel bünyesindeki özverili çalışmalarının değerli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Program, otel yönetiminin konuşmalarıyla başladı ve ardından müzik, eğlence ve çeşitli sürpriz etkinliklerle devam etti. Gece boyunca sahne alan Hakan Yazıcıoğlu’nun performansıyla eğlenen personel, keyifli aktiviteler ve ödül törenleriyle unutulmaz bir gece yaşadı. Çalışanlara yönelik özel ödüllerin takdim edildiği gecede, yıl boyunca gösterdikleri üstün performanslarından dolayı çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Merit Park Hotel Genel Müdürü Alper Pınar konuşmasında; “Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. 2025 yılının ilk günlerini yaşadığımız bu günlerde ilk önce sizlere sağlık diliyorum. 2024 yılında otelimizde önemli renovasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Odalarımızdan başlayan bu yenileme süreci, restoranlarımız, dış alanlarımız ve diğer birçok bölümle devam etti. Önümüzdeki dönemde lobi ve spa alanlarında da büyük değişimler yapacağız. Bu süreçte, işletmemiz açıkken renovasyon yapmak oldukça zordu. Ancak sizlerin özverisi sayesinde misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ettik. Hepinize emekleriniz için gönülden teşekkür ediyorum. En büyük alkış sizlere! Başarılarımızın ardındaki en büyük güç, özverili çalışanlarımızdır. Onların mutluluğu ve motivasyonu, misafirlerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini doğrudan etkiliyor. Bu özel gece ile kendilerine teşekkür etmek ve keyifli anlar yaşamalarını sağlamak istedik” dedi.

Tüm personelin ailesi ve sevdikleri ile katıldığı unutulmaz gecede; Murat Besim Tibuk, Hande Tibuk, MEP-DER ve Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Merit Park Casino Koordinatörü Selen Günay ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Ayperi Beyazıt geceye katılan personelleri yalnız bırakmadılar. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen organizasyon, çalışanların bir arada eğlenmesine ve kaynaşmasına olanak tanırken, Merit Park Hotel’in güçlü ekip ruhunu bir kez daha ortaya koydu.