Ülkemizin en büyük turizm varlıklarının dünya ile yarışabilecek beş yıldızlı otel yatırımları ve casinolar olduğunu ifade eden Aziz Kent, ülkemizde şans oyunları sektörünün daha da fazla büyümesi gerektiğini vurguladı. Devletin bu anlamda desteğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Kenet, siyasilerinin bu sektöre yeteri kadar sahip çıkmamasını da eleştirdi.

Casinolara giriş yasağı süürdükçe, vatandaş güneye kaçacak

Prof. Dr. İsmet Esenyel’in turizm sektörüyle ilgili sorularını yanıtlayan Aziz Kent, meclis gündeminde olan Şans Oyunları Yasası’nı değerlendirirken, ülkenin çağdaş bir yasa nezdinde sağlam bir platforma oturması gerektiğini ve özellikle Kıbrıslı Türklerin artık casinolara girişte serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda büyük oyuncuların polis baskınlarından dolayı rahatsız olup güneye kaçmaya başladığına dikkat çeken Kenet, bunun sonucunda da önemli bir potansiyeli ileride kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımızı belirtti.