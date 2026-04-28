CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümeti hem yasa gücünde kararnameler hem de artan borçlanma üzerinden eleştirdi, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kararnamelerin sıralanmaya devam ettiğini söyledi.

İncirli, demokratik hukuk devleti iddiasının bir devletin omurgası olduğunu belirterek, “Bir devletin demokratik hukuk devleti olabilmesi için anayasasına, yasalarına, kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğü prensiplerine tabii olması gerekir” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin yakın zamanda aldığı karara işaret eden İncirli, hükümetin bu kararı dikkate almadığını belirtti.

Anayasa’ya göre yasama yetkisinin Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu ve devredilemeyeceğini vurgulayan İncirli, Bakanlar Kurulu’nun bu yetkiyi devralamayacağını belirtti. İncirli, ekonomik konularda aciliyet durumunda yasa gücünde kararname çıkarılabileceğini ancak bunun 90 gün içinde Meclis’te görüşülüp karara bağlanması gerektiğini hatırlattı. Anayasa Mahkemesi’nin de bu yönde karar verdiğini ifade eden İncirli, “90 gün içinde görüşülmeyen yasa gücünde kararnameler yürürlükten kalkar” dedi.

Mevcut durumda 420 yasa gücünde kararname bulunduğunu belirten İncirli, süresi dolanların yürürlükten kalkacağını, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin ise Bakanlıklar tarafından önceliklendirilerek Meclis’e taşınması gerektiğini söyledi.İncirli, “Yasa yetkisi Cumhuriyet Meclisi’nin yetkisindedir ve bu yetki devredilemez” diye konuştu.

“BORCU BORÇLA ÖDÜYORSUNUZ, BU NEREYE KADAR SÜRECEK?”

UBPYDP-DP Hükümeti’nin borçlanma konusuna da değinen İncirli, Maliye Bakanı’na çağrıda bulunarak, “Bu borçlanma nereye kadar sürecek?” diye sordu. Her hafta borçlanma ihalelerine çıkıldığını ifade eden İncirli, “En son geçen hafta 5 milyar TL’lik bir borçlanma için ihaleye çıktınız, sonra 7 milyar 800 milyon TL borçlandınız. Niye 5 milyar TL için ihaleye çıktınız, niye 7 milyar 800 milyon TL borçlandınız?” diye sordu.

“Borcu borçla ödüyorsunuz, bu nereye kadar sürecek?” ifadelerini kullanan İncirli, ağustos ayına kadar iç borç stokunun 22 milyar TL’ye ulaşacağını belirtti. İncirli, “Memleketi korkunç bir borç yükü altına soktunuz ve umrunuzda değil. Bu borçlar nasıl ödenecek? Bunun ödeme planı nedir? Maliye Bakanı çıksın ve bunu açıklasın” dedi.

Seçim tarihine ilişkin de konuşan İncirli, hükümetin seçim tarihi vermekten kaçındığını ifade ederek, “Bunu sadece borç meselesinden bile vermeniz gerekiyor” dedi. Seçimin hazirandan sonra yapılması halinde 2027 bütçesinin gündeme geleceğini belirten İncirli, bu bütçenin ciddi bir çalışma gerektirdiğini ve mevcut ekonomik tablonun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

TC’YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYEN YURTTAŞLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ KURULMASINI ÖNERDİ

Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyen yurttaşlar konusuna da değinen İncirli, bu meselenin KKTC ile TC arasındaki ilişkileri bozan bir mesele olduğunu kaydetti.

Bu sorunun herkesin sorunu olduğunu ifade eden İncirli, toplumda itibar gören isimlerin TC’ye giremediğini anımsatarak, bununla ilgili araştırma komitesi kurulmasını önerdikleri zaman bu komite kurulsaydı bugün belki de bu yaşananların yaşanmayacağını söyledi. İncirli, araştırma komitesi kurulması önerisini yineledi.