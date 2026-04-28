Gurbetteki yaşam tabutta bitti…Daha iyi bir yaşam umuduyla kilometrelerce öteden KKTC’ye gelen 26 yaşındaki Hammad Zeb, iş güvenliği ihlalleri ve denetimsizliğin bedelini canıyla ödedi.

Geçtiğimiz Cuma gün Dörtyol’da, mevzuata aykırı şekilde yapımı süren bir inşaatın altıncı katından yaklaşık 19 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Zeb, memleketine tabutla uğurlandı.

Pakistanlı Zeb için önceki gün Haspolat’taki Hala Sultan Camii’nde cenaze namazı kılındı, ardından cenazesi Pakistan’a gönderildi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın sunduğu programda, inşaatta hayatını kaybeden Pakistanlı öğrencinin ölümüne ilişkin konuştu.

Hasipoğlu, olayın hemen ardından ekiplerle birlikte bölgeye gidildiğini, inceleme yapıldığını ve iş yerinin mühürlendiğini söyledi.

İşverenin, sorumsuz bir şekilde çalıştırılmaması gereken bir öğrenciyi tatil günü inşaatta çalıştırdığını vurgulayan Hasipoğlu, olayın hem iş sağlığı ve güvenliği boyutu hem de öğrenci statüsünde olan bir kişinin çalıştırılması açısından ciddi biçimde soruşturulduğunu belirtti.

Hasipoğlu, “Bize gelen bilgi, 23 Nisan okulların da tatil olduğu bir günde, izinsiz bir şekilde öğrencinin günübirlik şekilde çalıştırıldığıdır. Bu da aslında işvereninin çok ağır bir ihlalinin olduğunun göstergesidir” dedi.

Hasipoğlu, ilgili işverenin en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takip edildiğini söyledi.