Belediye'den verilen bilgiye göre, Mehmetçik Festival Alanı'ndaki etkinlikte; köpük partisi, colour fest, oyun parkurları, sahne gösterileri yapıldı, ücretsiz uçurtma ve boya dağıtıldı.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların ve gençlerin belediyenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti ve Belediye'nin sportif alandaki çalışmalarını anlattı.

Tuğlu, belediye bünyesinde kurulan Spor Akademisi sayesinde yüzlerce çocuğun futbol eğitimi almasına imkan yarattıklarını, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Ekibi'nin ise bölgeyi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil ettiğini kaydetti.

Konuşmasında gençlere ve spora yönelik planlarını da aktaran Tuğlu, Belediye bünyesinde basketbol ve voleybol akademisi kurma yönündeki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yeni spor akademileriyle birlikte daha fazla çocuğun ve gencin sporla buluşacağını ifade eden Tuğlu, belediyenin gençlere yönelik yatırımlarını artırarak sürdüreceğini söyledi.