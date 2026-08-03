Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Surlariçi Çocuk Festivali 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleştiriliyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Sanat Merkezi'nde (LESAM – Ayluka Kilisesi) 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek festivalde çocuklar için gösteriler ve yaratıcı etkinlikler yer alacak.

Festival, 19.00'da Vantrolog Hanife Tayyareci'nin "Lokum" adlı gösterisiyle başlayacak ve ardından 19.30'da Elayda Yaman ve Hicran Eker'in gerçekleştireceği Yaratıcı Sanat Atölyesi ile devam edecek. Program, 20.30'da düzenlenecek sihirbazlık gösterisi ile sona erecek.



