Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, “Yapay Zeka ile Geleceğe Hazır Ol” seminerleri düzenliyor.

Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Müdürü Pınar Bıçaklı, Candela Robotik Direktörü Mustafa Kemal Ambar ile gerçekleştirdiği görüşmede “Gençlik Dairesi Yapay Zeka ile Geleceğe Hazır Ol” seminerlerinin başlayacağını söyledi.

Seminerlerin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da Kantara Gençlik Kampı'nda bulunan gençlerle başlayacağını belirten Bıçaklı, 7 Ağustos Cuma günü ise saat 19.00’da Gençlik Dairesi Merkezleri'nde faaliyet gösteren gençlere, Vadili Gençlik Merkezi'nde seminer verileceğini kaydetti.

Bıçaklı, yapay zeka nasıl çalışır, ders çalışırken yapay zeka nasıl kullanılabilir, doğru prompt yazma, görsel, video, sunum hazırlama, kod yazdırma, araştırma, özet çıkarma konuları nasıl gerçekleştirilir, yapay zekanın gelecekte değiştireceği meslekler, geleceği meslekleri nelerdir gibi konularda gençlere seminer verileceğini söyledi.

Günümüzün ve geleceğin dinamiklerinin yapay zeka ile şekilleneceğini kaydeden Bıçaklı, bu konuda gençlere yönelik adım atmaya başladıklarını ve bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.