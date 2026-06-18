Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na tepki göstererek, tasarının Anayasa Mahkemesi kararlarını dolanma girişimi olduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, tasarının teknik bir düzenleme olmadığını, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği geçici öğretmen kadrolaştırmasının bu kez Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) üzerinden yeniden kurulmak istendiğini söyledi.

Maviş, bu düzenlemeyi, “Atatürk Öğretmen Akademisi’ni sahte diploma cennetine çevirecek bir rezillik” olarak değerlendirerek, “Lisans mezunlarına özel sınav, bir yıllık süreye indirilebilen program, geniş muafiyet ve intibak düzenlemeleri, yaş sınırının kaldırılması ve tüzüklerle şekillendirilecek keyfi kabul rejimiyle AÖA, dört yıllık kamusal öğretmen yetiştirme kurumu olmaktan çıkarılmak istenmektedir.” dedi.

Geçici öğretmenlerle ilgili bir mağduriyet, beklenti veya çözülmesi gereken istihdam sorunu varsa bunun AÖA Yasası kapsamında değil, Öğretmenler Yasası çerçevesinde tartışılması gerektiği belirten Maviş, KTÖS’ün Anayasa’ya uygun çözüm önerilerinin komite tutanaklarında yer aldığını kaydetti.

Hükümetin hukuki ve anayasal çözüm üretmek yerine geçici öğretmenleri yeni bir hukuki ve maddi bir soruna çektiğini savunan Maviş, Anayasa Mahkemesi kararlarının dolanılmasına ve AÖA’nın bu “hukusuzluğa” alet edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

- “Kıbrıslı Türklerin yüz yıllık öğretmen yetiştirme geleneği, kısa yoldan diploma dağıtma merkezine dönüştürülemez”

Maviş, “Sahte diplomayı üreten, imza koyan, almaya tenezzül eden, tedavüle süren her kim olursa cezai ve hukuki kovuşturmayı da göze alacaktır. Bir tek bu işten sıyrılan dokunulmazlıkları olanlar olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ülke çocuklarına öğretmen yetiştiren bir kurumun muafiyetler, kısaltılmış programlar, siyasi takdir ve özel geçiş yollarıyla itibarsızlaştırılmaması gerektiğini ifade eden Maviş, tasarıyı hazırlayanların yanında tasarıya destek verenlerin de sorumluluk taşıyacağını söyledi.

Maviş, “AÖA, siyasi kadrolaşmanın geçiş kapısı yapılamaz. Kıbrıslı Türklerin yüz yıllık öğretmen yetiştirme geleneği, kısa yoldan diploma dağıtma merkezine dönüştürülemez.” ifadelerini kullandı.