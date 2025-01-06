Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yılın ilk toplantısını yapıyor.

Toplantıda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarına yer verildi.

Bu çerçevede, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı geri çeken tezkere okundu.

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62. madde tahtında söz aldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 Ekim’den bu güne Bakanlar Kurulu kararı ile 21 tane yasa gücünde kararname çıktığını belirterek bunu “garabet” olarak değerlendirdi.

2024 genelinde 64 tane yasa gücünde kararname çıktığını da kaydeden Erhürman, hükümetin Meclis yokmuş gibi, ülkeyi yasa gücünde kararnamelerle yönettiğini savundu.

Hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesini yasa gücünde kararname ile yapmaya çalıştığını, yapılan KDV düzenlemesini bir gün sonra geri çektiğini de anlatan Erhürman, bir ayın içinde gelen üç yasa gücünde kararnamenin geri çekildiğini söyledi, “Maskaralığa çevirdiniz herşeyi.” dedi.

YDP’nin “hükümetten çekilme” konusundaki tavsiye kararını da değerlendiren Erhürman, UBP’nin bu konuda ses çıkarmamasını eleştirdi.

15 Ocak’a kadar itiraz edenlere vergide af getirilmesi kararına işaret eden Erhürman, itiraz eden iş insanlarına af getirilmesini “saçma” olarak niteledi.

Kıb-Tek’te yasa gücünde kararname ile bir af daha getirildiğini de söyleyen Erhürman, “Kaçıncı?” diye sordu, “adrese teslim af” diye değerlendirdi. 675 TL elektrik borcu olanın yarın elektriğinin kesileceğini belirten Erhürman, binlerce TL borcu olan bazılarına af getirilmesini eleştirdi.

“Her taraf allem gallem.” diyen Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in bir açıklamasında hayat pahalılığı rakamını yanlış vermesi konusunda da konuştu. Erhürman, eleştirilerine Başbakan Ünal Üstel’in yanıt vermesini istedi.

“Yarattığınız sadece kişisel çıkarlar peşinde koşan bir yapıdır.” diyen Erhürman, CTP iktidara gelirse Meclisi Meclis gibi yöneteceğini, yasa gücünde kararname ile yönetmeyeceğini de ekledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Erhürman’a yanıt vermek üzere söz aldı.

Hükümet kurulduğu günden beridir yaptıklarının ortada olduğunu kaydeden Üstel, Ercan Havalimanı'nı açtıklarını, birçok yolları tamamladıklarını belirtti.

“Asgari ücreti kim bu kadar artırabildi?” diye soran Üstel, acil ihtiyaç olması halinde yasa gücünde kararname de yapacaklarını söyledi.

Yaptıkları ile övündüklerini söyleyen Üstel, Lefkoşa Çevre yolunu bitirip Güzelyurt yoluna bağlayacaklarını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin de yapımına başlanacağını söyleyen Üstel, KDV’lerin sıfıra indirilmesinin de UBP hükümeti döneminde yapıldığını belirtti.

Üstel, Hayat Pahalılığı konusunun sendikalarla görüşülerek askıya alındığını ve tekrardan değerlendirileceğini de belirtti.

-Erhürman

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz aldı. Bu esnada Maliye Bakanı Özdemir Berova yerinden söz alarak, KDV ile ilgili düzenlemenin yasa gücünde kararname değil, tüzük olduğunu belirtti, Güney Kıbrıs’taki KDV düzenlemelerine ilişkin bazı detayları paylaştı. Berova, vergi affı ile ilgili düzenlemeye ilişkin de bilgi verdi. 5 Ocak’ta biten afta çok itiraz olduğunu belirten Berova, yapılmamış itiraza bir hafta açılım yaptıklarını kaydetti.

Bunun üzerine Erhürman, 15’ine kadar itiraz edecek olanın da af kapsamına alınacağını söyledi.

Başbakana da yanıt veren Erhürman, bir hükümetin marifetinin asgari ücreti yükseltmek değil, alım gücünü yükseltmek olduğunu vurguladı.

Üstel’in Tahsin Ertuğruloğlu’nun kapılarla ilgili görüşüne “Bu onun şahsi görüşüdür.” demesini de eleştiren Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğunu kaydetti.

YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın Ünal Üstel ile iletişim kuramadığı yönündeki açıklamalarına değinen Erhürman, Arıklı’nın “vatandaşlık” konusundaki açıklamalarını da eleştirdi.