Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2024 yılı destek ödemelerinin planlandığı şekilde tamamlandığını bildirdi.

Çavuş yazılı açıklamasında, üreticilere verilen desteklerin, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlenmesi, üretimin devamlılığının sağlanması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuş, bu süreçte emek veren herkese teşekkür ederken, 2025 yılına yönelik destek programlarının hazırlanması konusunda da yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Hüseyin Çavuş, şöyle devam etti:

“Yeni desteklerin belirlenmesi sürecinde, sektörün tüm taraflarıyla kapsamlı bir istişare süreci yürütüyoruz. Üreticilerimizin ihtiyaçlarını, sektörün önceliklerini ve ülkemizin tarımsal kalkınma hedeflerini göz önünde bulundurarak en uygun destek mekanizmalarını oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme ve planlama çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir. 2025 yılı destek programını en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuna duyurmayı hedefliyoruz.”

Çavuş, tarım ve hayvancılık sektörüne verilen desteklerin sürdürülebilir üretimi sağlamak açısından önemine dikkat çekerek, bakanlık olarak üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini ve üreticileri güçlendirecek politikalar geliştireceklerini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Hüseyin Çavuş, sektörün kalkınmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, 2025 yılının tarım ve hayvancılık alanında daha da verimli bir yıl olması temennisinde bulundu.