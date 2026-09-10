Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin 6 Aralık Pazar günü yapılmasını öngören Cumhuriyet Meclisi Seçimleri’nin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın da ivedilik tezkereleri oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurul'da ayrıca Erhan Arıklı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine son verilmesine ilişkin tezkere de okutulup bilgiye sunuldu.

Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuş işlemlerine yer verildi.

Bu çerçevede, Meclis’in 5-6 Ekim’de yapılacak birleşimlerinin ertelenmesine ve Meclis Genel Kurulunun 8 Ekim 2026’da yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim gündemiyle yapılmasına karar verildi.

-İncirli

Ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli söz alarak, olağanüstü genel kurul çağrısını 3 Eylül’de sadece gemi kazasına ilişkin araştırma komitesi kurulması talebiyle yaptıklarını anımsattı.

Hükümetin bugün diğer konuları gündeme eklemesini “fırsatçılık” olarak değerlendiren İncirli, bunun toplumun yaşadığı acılara, yakınlarını kaybetmiş olan insanlara "saygısızlık" olduğunu söyledi.

Gemi kazasıyla ilgili komitenin bugün kurulmasını ve hızlıca çalışmaya başlamasını istediklerini vurgulayan İncirli, komitede mevcut iktidar dönemindeki ihmallerin araştırılacağını, bu nedenle komitenin başkanlığının CTP’de olması gerektiğini söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, gemi kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini 14 kişinin ise arandığını belirtti ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Şu an hastanede tedavi gören kazazede kalmadığını aktaran Üstel, kazanın ilk anından itibaren Türkiye’nin gönderdiği iki gemiyle arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Üçüncü bir geminin de İstanbul’dan geleceğini anımsatan Üstel, geminin pazar akşamı adada olacağını söyledi.

Kaza dışında bazı önemli düzenlemelerin komitelerden geçtiğini belirten Üstel, bugün acil olan yasalarla birlikte gemi kazası konusunun da ele alınacağını söyledi.

Kazanın ilk gününde adli soruşturmanın başladığını da kaydeden Üstel, Meclis’te kurulacak araştırma komitesinde üç UBP, iki CTP’den üye olacağını, komitenin başkanının da UBP’den olacağını belirtti.

Üstel, gündemin değişmesini değil, gerekli yasaların da geçmesini istediklerini vurguladı.

- Cumhuriyet Meclisi Seçimleri’nin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarı’na ivedilik…

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin 6 Aralık Pazar günü yapılmasını öngören Cumhuriyet Meclisi Seçimleri’nin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarı’nın Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereye geçildi.

-İncirli

İvedilik önerisine ilişkin söz alan CTP Başkanı Sıla Usar İncirli, her iki seçimin aynı tarihte yapılması komitede gündeme geldiğinde genel seçimin 8 Kasım’da yapılmasını önerdiklerini belirterek, iki seçimin aynı tarihte yapılmak istenmesini eleştirdi.

“CTP her iki seçimin aynı günde yapılmasına çoktan hazır olan bir partidir.” diyen İncirli, ancak bu gibi konuların toplumsal meseleler olduğunu, iki seçimin beraber yapılmasının daha pahalı olacağını, ülkenin ilk defa böyle bir şeyi tecrübe edeceğini, devletin kurumlarının zora gireceğini söyledi. İncirli, bu tezkereye olumsuz oy vereceklerini belirtti.

-Üstel

Yanıt vermek üzere söz alan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin beşinci yılını doldurmak üzere olduğunu, bu sürede birçok projenin hayata geçtiğini söyledi. Üstel, hükümetin ayrıca Meclis’ten en çok yasa geçiren hükümet olduğunu da kaydetti.

İki seçimin bir arada olmasıyla seçmenin bir defa sandığa gideceğini belirten Üstel, seçimin normal tarihi olan ocak ayında yapılması halinde yerel seçimlerle arasında çok az süre olacağını, öneriyi YSK ile istişare ederek hazırladıklarını kaydetti, seçimlerin halka ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sonrasında öneri sahibi DP Genel Başkanı ve DP Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu olan Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi hakkında ivedilik tezkeresine geçildi.

-Ataoğlu

CTP Başkanı Sıla Usar İncirli’nin izahat istemesi üzerine söz alan Fikri Ataoğlu, yapacakları tüzük değişikliği ile siyasi partilerin aday çalışmalarını yapmasına imkan tanınacağını kaydetti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, bu önerinin parti üyelerinin adayları belirlemesine engel olacağını, aday adaylarının parti meclisi tarafından seçileceğini söyledi. Ataoğlu, bunun zorunluluk olmadığını, dileyen siyasi partinin uygulayabileceğini belirtti.

-İncirli

Yeniden söz alan İncirli, demokrasinin gelişebilmesi için çok sayıda insanın görüşünün işin içine katılması gerektiğini vurguladı. Ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısının da ivedilik tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi’nin ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş- Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi’nin Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerinin yapılması da oy çokluğuyla kabul edildi.

-Bilgiye sunuşlar…

Ardından Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi komiteye geri çekilmesi ve Erhan Arıklı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine son verilmesine ilişkin tezkere okutulup bilgiye sunuldu.

Özel gündemde yer alacak işler kısmında ise “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Eylül 2025 Tarihinde İmzalanan KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol (Onay) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine geçildi. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu okundu.