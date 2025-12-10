Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkan Yardımcısı Mahmutoğlu sel baskınlarına ilişkin değerlendirmede bulundu
Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.52'de başladı.
Genel kurul bugün 2 milyar 725 milyon 229 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 4 milyar 586 milyon 923 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve 426 milyon 195 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bütçelerini ele alacak.
Onaya ve bilgiye sunuşlarla başlayan genel kurulda ilk olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.