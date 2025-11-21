Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden milletvekilleri dostluk maçında karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma, 21 Kasım Cuma günü saat 15.30’da Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. İki ülke parlamenterlerini bir araya getirecek olan mücadele, hem birlik ve dayanışma mesajı taşıyacak hem de yıl dönümü kutlamalarına sportif bir renk katacak.

Organizasyonun, iki meclis arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesini amaçladığı belirtilirken, tribünlerde yoğun bir katılım bekleniyor. Maç öncesi her iki takımın da sahada centilmenlik vurgusu yapması bekleniyor.