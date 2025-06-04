Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Sayıştaylık raporuna dayanarak meclis kantin mobilyalarının değiştirilmesi için 77 bin 500 euro, meclisin ön avlusundaki klimalar için 60 bin 620 euro, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve beraberindeki heyetin üç günlük Londra ziyaret masraflarının ise 15 bin 172 euro olduğuna dikkati çekti.

Meclis başkanının Londra ziyaretinde, Dimitriu’ya sekiz kişinin, eşlik ettiğini, bu kişilerin de Dimitriu ile birlikte aynı lüks otelde kaldıklarını yazan gazete, bunun için 15 bin 172 euronun harcandığını belirtti.

Habere göre, Dimitriu ve beraberindeki heyet için ayrıca Heathrow Havalimanı’ndaki VIP hizmetleri için ise 7 bin 674 euro harcandı.

Öte yandan, Alithia gazetesi Rum Meclisinin bir açıklama yaparak Sayıştaylık raporuna yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, meclisten yapılan açıklamada Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, resmi görevler için hiçbir zaman otel seçmediğini, tüm heyetin aynı otelde kalmasının ise uyulması gereken katı programlar nedeniyle gerekli olarak görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, mobilyaların değiştirilmesi konusunda ise, yurtdışından gelen diplomatik misyonların ve diğer yetkililerin ziyaretlerini kabul eden üst düzey bir devlet kurumuna yakışır şekilde, düzenli misafirperverlik ve ikram alanına dönüştürülmesinin söz konusu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yapılan harcamaların, meclis tarafından onaylanan bütçe kapsamında denetlendiğine de dikkat çekildi.